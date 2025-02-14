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        Muğla'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:47
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        Muğla'da 3 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Fethiye ilçesinde "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U'yu Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, "Kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yı Marmaris'te ve "açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı" suçundan 11 yıl 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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