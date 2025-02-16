Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 17 düzensiz göçmen tespit edildi.

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