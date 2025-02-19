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        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:44
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        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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