Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İncirköy Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine mahalle sakinlerince evdeki Saffet G. (69) tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.