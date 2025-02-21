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        Datça'da eTwinning projesi ödül töreni düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, eTwinning projesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:12
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        Datça'da eTwinning projesi ödül töreni düzenlendi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, eTwinning projesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

        Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende öğretmenlere eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülleri ve belgeleri takdim edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, törende yaptığı konuşmada, öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Törene, Şube Müdürü Funda Arslan ve öğretmenler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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