Datça'da eTwinning projesi ödül töreni düzenlendi

Törene, Şube Müdürü Funda Arslan ve öğretmenler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, törende yaptığı konuşmada, öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende öğretmenlere eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülleri ve belgeleri takdim edildi.

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