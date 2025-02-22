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        Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın başladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:39
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        Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın başladı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı.

        Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.

        Yüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlıklardaki yangın, yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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