Muğla'da son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Akbıyık, Muğla Valiliği koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sağlık Turizmi Forumu'nda konuştu.

Muğla'nın sadece doğal ve kültürel güzellikleriyle değil, sağlık turizmi alanındaki potansiyeliyle de ön planda olması gerektiğini belirten Akbıyık, kentin masmavi kıyıları, yemyeşil ormanları, termal kaynakları ve benzersiz iklimiyle yıllardır milyonlarca misafiri ağırlayan bir turizm cenneti olduğunu dile getirdi.

Akbıyık, bu eşsiz coğrafyanın sunduğu imkanların yalnızca tatille sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Fethiye'den Bodrum'a, Marmaris'ten Datça'ya uzanan zengin toprakların sağlık turizmi açısından da büyük potansiyel taşıdığını belirten Akbıyık, "Termal sularımız, şifalı bitki örtümüz, eşsiz doğamız ve modern sağlık altyapımızla Muğla'yı dünyanın dört bir yanından gelen misafirler için bir şifa ve huzur merkezi haline getirme fırsatına sahibiz." dedi.

- "İlimizi hem yerli hem de uluslararası hastalara hitap eden bir destinasyon haline getirebiliriz"

Sağlık turizminin sadece tedavi arayışını değil, sağlıklı yaşam, rehabilitasyon ve doğayla bütünleşmiş bir deneyim talebini de kapsadığına işaret eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada Muğla'nın farkı ve gücü ortaya çıkıyor. İlimizde, çağdaş tıbbi hizmetlerle geleneksel şifa kaynaklarını birleştiren bir vizyon oluşturabiliriz. Sakin yaşamı, temiz havası, doğal kaynaklarıyla, şifalı sularıyla Muğla'mız hem dinlenmek hem de şifa bulmak isteyenler için eşsiz bir destinasyon. Milattan önce 700 yılında ilk tıp okulunun Datça Knidos'ta kurulmuş olması, Kos-Knidos tıp ekollerinin bu topraklarda doğmuş olması ilimizin sağlık alanındaki kadim birikiminin bir göstergesi. Bu birikimi modern sağlık yatırımlarıyla buluşturarak ilimizi hem yerli hem de uluslararası hastalara hitap eden bir destinasyon haline getirebiliriz."