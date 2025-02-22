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        Muğla'da son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:32
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        Muğla'da son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte son 3 yılda 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

        Akbıyık, Muğla Valiliği koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sağlık Turizmi Forumu'nda konuştu.

        Muğla'nın sadece doğal ve kültürel güzellikleriyle değil, sağlık turizmi alanındaki potansiyeliyle de ön planda olması gerektiğini belirten Akbıyık, kentin masmavi kıyıları, yemyeşil ormanları, termal kaynakları ve benzersiz iklimiyle yıllardır milyonlarca misafiri ağırlayan bir turizm cenneti olduğunu dile getirdi.

        Akbıyık, bu eşsiz coğrafyanın sunduğu imkanların yalnızca tatille sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

        Fethiye'den Bodrum'a, Marmaris'ten Datça'ya uzanan zengin toprakların sağlık turizmi açısından da büyük potansiyel taşıdığını belirten Akbıyık, "Termal sularımız, şifalı bitki örtümüz, eşsiz doğamız ve modern sağlık altyapımızla Muğla'yı dünyanın dört bir yanından gelen misafirler için bir şifa ve huzur merkezi haline getirme fırsatına sahibiz." dedi.

        - "İlimizi hem yerli hem de uluslararası hastalara hitap eden bir destinasyon haline getirebiliriz"

        Sağlık turizminin sadece tedavi arayışını değil, sağlıklı yaşam, rehabilitasyon ve doğayla bütünleşmiş bir deneyim talebini de kapsadığına işaret eden Akbıyık, şöyle konuştu:

        "İşte bu noktada Muğla'nın farkı ve gücü ortaya çıkıyor. İlimizde, çağdaş tıbbi hizmetlerle geleneksel şifa kaynaklarını birleştiren bir vizyon oluşturabiliriz. Sakin yaşamı, temiz havası, doğal kaynaklarıyla, şifalı sularıyla Muğla'mız hem dinlenmek hem de şifa bulmak isteyenler için eşsiz bir destinasyon. Milattan önce 700 yılında ilk tıp okulunun Datça Knidos'ta kurulmuş olması, Kos-Knidos tıp ekollerinin bu topraklarda doğmuş olması ilimizin sağlık alanındaki kadim birikiminin bir göstergesi. Bu birikimi modern sağlık yatırımlarıyla buluşturarak ilimizi hem yerli hem de uluslararası hastalara hitap eden bir destinasyon haline getirebiliriz."

        Akbıyık, Valilik himayesinde kamu, odalar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde hayata geçirdikleri Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme ve Ar-Ge İnovasyon Merkezi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının önünü açtıklarını, sağlık turizmi uygulamalarını çeşitlendirdiklerini anlattı.

        Muğla'da çok sayıda sağlık kuruluşu ve muayenehane bulunduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Sağlık turizmi yetki belgesine sahip 110 sağlık kurum ve kuruluşumuz bulunmakta. İlimizde son 3 yılda 52 bin 246 sağlık turizmi 147 bin 868 turistin sağlığı olmak üzere toplam 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verilmiştir. Ancak ilimize 3 milyon 700 bin yabancı, yaklaşık 7 milyon yerli turist geldiğini düşündüğümüzde bu rakamlar oldukça düşük kalmaktadır." dedi.

        Vali Akbıyık'ın konuşmasının ardından foruma geçildi.

        Forumun ilk bölümünde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural ve Acıbadem Healthcare Grup Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz konuşma yaptı.

        Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile il ve ilçedeki sağlık kuruluşlarının yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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