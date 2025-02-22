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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:08
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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Ula ilçesinde 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan O.K. ile B.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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