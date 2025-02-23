Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'taki odun satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
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