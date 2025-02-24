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        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde keşif uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:59
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        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde keşif uçuşu yaptı.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.

        Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de 27 Şubat'taki saygı uçuşu öncesi Fethiye semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

        Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın keşif uçuşunu heyecanla izledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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