SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde keşif uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde keşif uçuşu yaptı.
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.
Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de 27 Şubat'taki saygı uçuşu öncesi Fethiye semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın keşif uçuşunu heyecanla izledi.
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