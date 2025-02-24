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        GÜNCELLEME - Bodrum'da engelli gencin ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak'a caddede yürürken çarpan aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:14
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da engelli gencin ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak'a caddede yürürken çarpan aracın sürücüsü tutuklandı.

        Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi yolunda Tuncay T'nin kullandığı 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, caddede yürüdüğü sırada Hasan Tabak'a çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yol kenarına savrulan Tabak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazanın ardından araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tabak'ın cenazesi ise jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Hasan Tabak'ın cenazesinin yarın Gümüşlük Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde bir arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Tabak'a arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı yer alıyor. Kazanın ardından Tabak'ın arkadaşının panik halde sağa sola koşuşturduğu da görüntülere yansıyor.

        - Annesini bebekken kaybeden ve çocuk yaşta engelli kalan Tabak'ı AA gündeme taşımıştı

        Öte yandan altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen, kendisine bakan babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak'ın "engele" yer vermediğini gösterdiği hüzünlü yaşamı 2021'de Bodrum ilçesinde AA muhabirince özel haber olarak da gündeme getirilmişti.

        Tek katlı evinde yalnız yaşayan Tabak, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla herkese örnek oluyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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