Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak, başka bir kazada hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, geçirdiği başka bir kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak, başka bir kazada hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, geçirdiği başka bir kazada hayatını kaybetti.

        Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi yolunda Tuncay T'nin kullandığı 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, caddede yürüdüğü sırada Hasan Tabak'a çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yol kenarına savrulan Tabak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazanın ardından araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Tabak'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde bir arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Tabak'a arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kazanın ardından Tabak'ın arkadaşının panik halde sağa sola koşuşturduğu da görüntülere yansıyor.

        - Annesini bebekken kaybeden ve çocuk yaşta engelli kalan Tabak'ı AA gündeme taşımıştı

        Öte yandan altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen, kendisine bakan babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak'ın "engele" yer vermediğini gösterdiği hüzünlü yaşamı 2021'de Bodrum ilçesinde AA muhabirince özel haber olarak da gündeme getirilmişti.

        Tek katlı evinde yalnız yaşayan Tabak, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla herkese örnek oluyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!

        Benzer Haberler

        Park halindeki otomobilde bulunan küçük çocuk, çıkan yangında ağır yaraland...
        Park halindeki otomobilde bulunan küçük çocuk, çıkan yangında ağır yaraland...
        Muğla'da düzenlenen şölende 5 ton hamsi dağıtıldı
        Muğla'da düzenlenen şölende 5 ton hamsi dağıtıldı
        Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin ikinci ayağı, Fethiye'de tamamlandı
        Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin ikinci ayağı, Fethiye'de tamamlandı
        Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalan...
        Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalan...
        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Muğla'daki "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" sona erd...
        Muğla'daki "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" sona erd...