Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayırseverler, belediyenin aracılığıyla her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar verilecek.

Ramazan sofrası bu yıl da Perşembe Pazarı'nda kurulacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, gazetecilere, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının hem manevi hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirten Köksal, "Belediyemiz, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce hemşerimizi aynı sofrada buluşturacak. Amacımız, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak hem gönülleri birleştirmek hem de toplumsal dayanışmayı sağlayarak yardımlaşmayı artırmak, paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak." dedi.

Köksal, Belediye olarak Ramazan ayı boyunca iftar programlarının yanı sıra ramazan kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.