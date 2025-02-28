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        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 28 Şubat açıklaması:

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da emellerine ulaşamayan zihniyetin bundan sonra ne zaman millet iradesini yok sayacak olursa karşısında milleti bulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:41
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        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 28 Şubat açıklaması:
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        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da emellerine ulaşamayan zihniyetin bundan sonra ne zaman millet iradesini yok sayacak olursa karşısında milleti bulacağını bildirdi.

        Milletvekili Mete, 28 yıl önce demokrasi adına adeta bir utanç abidesi olarak tarihe gecen 28 Şubat darbesi gerçekleştirildiğini, çeşitli bahaneler ileri sürülmek kaydıyla millet iradesinin yok sayıldığını hatırlattı.

        Bununla birlikte ülkenin yarınları olan gençlere, inançlarını yaşamaya çalışan millete alınan bir takım kararlar ile büyük acılar yaşatıldığını ifade eden Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

        "Demokrasi tarihimizde derin yaralar açan darbeci zihniyet emellerinden hiç vazgeçmedi. Buldukları her fırsatta basın açıklamaları veya vesayet odakları ile demokrasiye ayar vermeye çalıştı. Nitekim aynı zihniyet 15 Temmuzda yeniden hortladı. Ancak bu kez karşılarında milletimizin yılmaz iradesini buldular. Cumhurun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısı ile milletimiz, hem ülkesine hem de iradesine sahip çıktı. Türk siyasi hayatına 2002 yılında değişimin ve gelişimin partisi olarak başlayan AK Parti’miz bugün gelinen noktada demokrasimiz adına da ülkemize önemli kazanımlar sağladı. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nitekim öyle de oldu. Unutulmasın ki 28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da emellerine ulaşamayan zihniyet bundan sonra ne zaman millet iradesini yok sayacak olursa karşısında necip milletimizi bulacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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