Bodrum'da kaçak iskele ve eklentileri söküldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasal süreçleri tamamlanan kaçak iskele ve eklentilerinin söküm işlemleri yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak ve Bodrum'u geleceğe taşımak için yapılan mücadelede, kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün, ilgili İmar Kanunu hükümlerine göre ilgili mevzuata aykırı yapılaşmalarda, yıkım kararına ilişkin yasal süreci tamamlanan iskele ve eklentilerinin söküm işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada, vatandaşları kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı olmaya davet ederek, ilgili kanun maddelerine aykırı yapılaşma ile karşılaşan vatandaşların 444 00 48'den ihbarda bulunmalarını istedi.

Başkan Mandalinci, kaçak yapılaşmayla ilgili mücadelede halkın ve yerel yönetimin iş birliğiyle çalışmasının Bodrum'un daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir yer olmasını sağlayacağını ifade etti.