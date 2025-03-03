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        Fethiye'de 19 yıl önce öldürüldüğü anlaşılan kişinin cenazesi defnedildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce öldürüldüğü 2024'te ortaya çıkan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:16
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        Fethiye'de 19 yıl önce öldürüldüğü anlaşılan kişinin cenazesi defnedildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce öldürüldüğü 2024'te ortaya çıkan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü belirlenen Erdoğan Bozkurt'un cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        İlçeye getirilen cenaze, kılınan namaz sonrasında Değirmenbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

        - Olay

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı.

        Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.

        Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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