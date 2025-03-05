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        Bodrum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 7 Mart Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:50
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        Bodrum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 7 Mart Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm odağının oyuncularda ve sahada yaptıklarında olduğunu söyledi.

        Taraftarlarının gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Morais, "Bu destek bizim için önemli. Bu lig zor ve rakipler zorlu. Biz mücadelemizi sürdürüp sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek, bunun sonuçlarını da sahada alacağız." dedi.

        Kasımpaşa'nın iyi takım olduğunu ifade eden Morais, şunları kaydetti:

        "İyi takımlara karşı oynamak heyecan verici olabiliyor. Onlar da karşılarında iyi takım görecek. Taraftar için izlemesi keyifli mücadele olacak. İyi oynayıp bu maçtan iyi sonuç çıkarmaya çalışacağız. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, sakatlıklara ve her şeye rağmen pozitif bakmaya ve bizi desteklemeye devam etsinler. Mücadelemizi her ne olursa olsun yapacağız. Bodrum halkına ve Türk halkına iyi ramazanlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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