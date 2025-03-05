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        Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:24
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        Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından lastik bottaki 1'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli de yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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