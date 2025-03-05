Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 1'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.