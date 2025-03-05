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        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğrencileriyle buluştu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:28
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        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) devam ediyor.

        "Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın durağı MSKÜ oldu.

        Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, öğrencilerle buluştu.

        MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan stantlarda, geri dönüşüm cam atölyesinde usta tarafından atık camlardan yapılan hediyelik eşyalar, öğrencilerin isteğine göre düzenlenerek ücretsiz olarak dağıtıldı. Sanal gerçeklik deneyimi, hediye çarkı, değiş tokuş standı da dikkati çekti.

        Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin güzel, hareketli ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Kaçar, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle yer almaları ufuklarının açılmasında önemli bir paya sahip. Her bir deneyimi, deneyim koleksiyonumuzu zenginleştiren bir iş olarak görmek lazım. Çevre farkındalığını ve bilincini herkese aşılamak gerekli." diye konuştu.

        Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler eğitici atölye çalışmaları, canlı performanslar ve yarışmalarla eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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