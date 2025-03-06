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        Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:47
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        Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti.

        Ovakışlacık Mahallesi'nde İbrahim Görgülü, manevra yaptığı sırada traktörden düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Görgülü, hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

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