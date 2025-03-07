Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde pazar yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üreten Eller" fotoğraf sergisi yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde pazar yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üreten Eller" fotoğraf sergisi yapıldı.
Cuma Pazarı’nın duvarına, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) Başkanı Canan Tor ve üyeleri tarafından çekilmiş üretici kadınların üretici pazarındaki ellerinin fotoğrafları asıldı.
Sergi, pazara gelen vatandaşların beğenisini topladı.
Sergiyi dolaşan Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Gülümser Oymak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.
Oymak, emek kokan güzel bir sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.