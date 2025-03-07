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        Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde pazar yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üreten Eller" fotoğraf sergisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:45
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        Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde pazar yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Üreten Eller" fotoğraf sergisi yapıldı.

        Cuma Pazarı’nın duvarına, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) Başkanı Canan Tor ve üyeleri tarafından çekilmiş üretici kadınların üretici pazarındaki ellerinin fotoğrafları asıldı.

        Sergi, pazara gelen vatandaşların beğenisini topladı.

        Sergiyi dolaşan Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Gülümser Oymak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

        Oymak, emek kokan güzel bir sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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