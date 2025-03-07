Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı

Oymak, emek kokan güzel bir sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cuma Pazarı’nın duvarına, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) Başkanı Canan Tor ve üyeleri tarafından çekilmiş üretici kadınların üretici pazarındaki ellerinin fotoğrafları asıldı.

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