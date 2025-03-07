Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Mohammed, Fredy, Ege Bilsel, Okita, Puscas
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Da Costa, Fall, Brekalo, Hajradinovic, Gökhan Gül, Opoku, Barak, Piatkowski, Rodrigues
MUĞLA
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