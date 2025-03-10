Bodrum'da belediye personeline "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi

Bodrum Belediyesi personeline, "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi.

Belediyenin hizmet içi eğitimleri kapsamında, IMEAK Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgi aktarıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademede ise yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımı ile ilgili tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, personele yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten Yurtışığı, ilk müdahalenin önemini vurguladı.