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        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası mobil uygulama FTSONET'i kullanıma açtı

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) mobil uygulaması FTSONET'in kullanıma açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:15
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        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası mobil uygulama FTSONET'i kullanıma açtı
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        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) mobil uygulaması FTSONET'in kullanıma açıldığı bildirildi.

        Odadan yapılan açıklamada, üyelere kaliteli, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunabilmek için dijital çağa, dijital hizmetleriyle uyum sağlama hedefiyle çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        FTSO'nun, cep telefonu mobil uygulaması FTSONET'i kullanıma açtığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "FTSO üyeleri e-devlet şifresiyle girebilecekleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası FTSONET uygulamasını, App Store ve Android Market'ten cep telefonlarına indirebilecekler. Uygulama sayesinde FTSO üyeleri 7/24 belge talep edip, elektronik imzalı belgelerine anlık ulaşabilecekler. Online vezne ile FTSO üyeleri, aidat ödemelerini yapabilecek, Ticaret Sicil Gazetesi ve Resmi Gazete'ye uygulama erişebilecekler. Uygulama üyelere ilişkin yeni duyurular ve haberlere ilişkin bildirim yapacak.”

        - "Üyelerimiz için dijital çağa, dijital dönüşüm vizyonu ile uyum sağlamak için çalışıyoruz"

        FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, üyelerin işlerini kolaylaştırmak, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Üyeler için dijital çağa, dijital dönüşüm vizyonuyla uyum sağlamak için çalıştıklarını belirten Çıralı, şunları kaydetti:

        "Üyelerimizin online olarak daha rahat ve kolay iş yapabilmeleri için FTSONET çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete aldık. Üyelerimiz mobil uygulamamızı cep telefonlarına indirerek e-devlet üzerinden kısa mesaj doğrulaması ile güvenli şekilde giriş yapabilecekler. Böylece odamız hizmetlerine ve e-belgelerine 7/24 ulaşabilecekler. Üyelerimiz, online hizmet sunduğumuz bütün işlemlere ve şirketlerinin bilgilerine tek bir sayfadan ulaşabilecek. Üyelerimiz, faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi gibi belgeleri kolaylıkla alabilecekler, bilgi güncellemenin yanı sıra borç sorgulama, aidat ödeme gibi vezne işlemlerini odamıza gelmeden yapabilecekler."

        Çıralı, tüm üyeleri sürekli geliştirilecek mobil uygulamayı indirmeye ve sisteme dahil olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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