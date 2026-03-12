Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde iftar programı düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) verilen iftarda, öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.



MSKÜ Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen iftar programında, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, daire başkanları ve dekanlar öğrencilerle buluştu.



İftarın ardından Akbıyık ve Kaçar, gençlerin isteklerini dinledi.



Burada konuşan Akbıyık, ramazan ayının kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, empati duygusunun güçlendiği bir rahmet mevsimi olduğunu söyledi.



Muğla'nın gençleriyle çok özel ve güzel bir şehir olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:



"Sizlerin görüşleri, fikirleri ve önerileri bizler için son derece kıymetli. Çünkü sizler bilgiyi üreten, düşünceyi geliştiren ve geleceğimize yön veren en değerli cevherlerimizsiniz. Köklerinden güç alan, yaşadığı coğrafyayı tanıyan, topluma karşı sorumluluk duyan duyarlı bir gençlik olmanızı arzu ediyoruz. Sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Her biriniz aziz milletimizin gururu ve geleceğe dair en büyük ümidisiniz."



Rektör Kaçar ise yardımlaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı ramazan ayında öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.



Program kapsamında Öğretim Görevlisi Emine Ay Yiğit "Osmanlı'dan Günümüze İftar Sofraları"na ilişkin sunum yaparken, Dr. Öğretim Görevlisi Yusuf Yiğit de "Ramazanda Sağlıklı Beslenme"nin püf noktalarını anlattı.

