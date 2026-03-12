GÜNCELLEME - Muğla'da yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.



İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşamını yitirmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.



JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede, yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yi yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.



Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alınan U.K. de Muğla'ya getirildi.



Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkarttıkları evde yer gösterme yaptı.



Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.



Zanlıların, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



- Olay



5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

