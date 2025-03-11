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        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:54
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        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C.D'nin (27) ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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