Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan, mühürlenen otel inşaatıyla ilgili açıklama:

Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede yapımı tartışma konusu olan ve kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Uzunyalı Sahili'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Oktay, kendisine yönelik itibar suikastı düzenlendiğini, başkanlığı döneminde yasalara ve hukuka uygun davrandığını söyledi.

İçmeler Mahallesi'ndeki "Sinpaş Kızılbük" isimli otel ve devre mülk inşaatını yapan firmaya, kendisi göreve gelmeden önce yasalar çerçevesinde verilmiş haklar olduğunu belirten Oktay, "Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. İlk mevzi imar planı 1986 ve 2005 yıllarında mevcut imar planları içine alınmış. En ufak bir emsal artışı söz konusu değil. Tüm imar hakları benden yıllar önce kanunlarla yerleştirilmiş haklardır." dedi.

Oktay kendisinin "günah keçisi" ilan edildiğini savunarak, "Bu inşaatla ilgili yıllar önce kesilmiş ruhsatlar var. Benden önce verilen ruhsat var. Bu ruhsat neden sorgulanmıyor sadece Mehmet Oktay ile ilgili dönem gündeme getiriliyor. Eğer bir yanlışlık varsa 2018 yılındaki ruhsat neden verilmiştir?" diye konuştu.

Kendi döneminin ilk gününden itibaren her şeyi partisi CHP'nin yetkililerine ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'na aktardığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Benim dönemimde bu projeyle ilgili devam eden unsurlarda, en başından itibaren Genel Merkez yönetiminin de onayını alarak hareket ettim. Sürecin en başında Genel Merkez'in onayını aldım, sonrasında tüm raporları düzenli olarak Genel Merkez'e ilettim. Her şey hukuki. Genel Başkan Yardımcımız, 'Başkan yasal olan neyse onu yapacaksınız' dedi. Sonrasında konu basında yer aldıktan sonra da tüm raporlarımı da sundum kendilerine."

Mehmet Oktay, gazetecilerin sorusu üzerine, bahsettiği genel başkan yardımcısının Seyit Torun olduğunu açıkladı.

İnşaatla ilgili yargı sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: