Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, verdiği mücadele anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı’nın ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesinin hazırladığı "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" adlı gösteri ile devam etti.

Milli Mücadele yılları, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak coşkuyla kabul edilişini anlatan oratoryo, davetliler tarafından alkış aldı.

Programın son bölümünde ise İstiklal Marşı olarak yarışmaya katılan dönemin şairlerinin örnekleri verildi.

1930 yılına kadar kullanılan beste örnekleri orkestra tarafından çalınmasının ardından Osman Zeki Üngör’ün bestesi tüm salon tarafından ayakta söylenerek son buldu.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Levent Akgün, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyit Güven Yılmaz ile kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.