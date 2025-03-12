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        2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:56
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        2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez gerçekleştirilecek.

        Marmaris Ege Rallisi, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban Termal, Tor Yapı, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda düzenlenecek.

        Marmaris Ege Rallisi organizasyonunun detayları, yarın EOSK tarafından Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'deki basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

        - Yarışma programı

        Marmaris Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü saat 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni ile başlayacak ve saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek.

        Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Ardından sporcular, aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'den itibaren birinci bölümü bitirecek.

        Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek.

        Ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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