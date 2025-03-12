Muğla'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 şüpheli gözaltına alındı

Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, 780 gram kenevir yağı, kenevir tohumu, hassas terazi, 20 paket sigara sarma kağıdı ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde G.T.A. ve H.S.A'nın evlerinde uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

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