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        Muğla'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:51
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        Muğla'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde G.T.A. ve H.S.A'nın evlerinde uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, 780 gram kenevir yağı, kenevir tohumu, hassas terazi, 20 paket sigara sarma kağıdı ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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