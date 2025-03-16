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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı "Marmaris Ege Rallisi" Muğla'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:38
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı "Marmaris Ege Rallisi" Muğla'da devam ediyor.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 45 otomobil ve 90 sporcu yarışıyor.

        Bugün Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabıyla start alan ekipler, 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabını geçtikten sonra 20,80 kilometrelik Powerstage olmak üzere 3 asfalt özel etapta yarışıyor.

        Bol virajlı ve zorlu etaplarda 45 ralli pilotunun kıyasıya mücadelesini ralli tutkunları özel alanlardan ilgiyle takip ediyor.

        Organizasyonun ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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