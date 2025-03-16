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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris İlçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:09
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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris İlçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi sona erdi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) organize ettiği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Azerbaycan, Belarus, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna'dan 30 yelkenli yat ile 270 sporcu katıldı.

        Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. Ayağın son günü tek yarışla tamamlandı.

        Altı ayaktan oluşan trofenin beşinci ayağı, 29-30 Mart'ta yapılacak.

        Trofenin 4. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        - ORC-A

        1- Vakkorama (Erhan Karaca)

        2- Lagertha (Konstantin Bezpalko)

        3- Mersin Yelken Akademisi 5 (Oytun Çalışlar)

        - ORC-B

        1- Flyer (Tora Kutoğlu)

        2- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

        3- FOX L (Andrey Bratan)

        - ORC-C

        1-Omani (Tunca Çalışkan)

        2- Atiye-FAB CO (Tolga Gökova)

        3- Aurora X (Burak Algon)

        - ORC-D

        1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

        2- Tok Sailing (Onur Tok)

        3- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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