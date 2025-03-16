Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.M'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eşen Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı
        Muğlaspor - İnegöl Kafkasspor: 1-0
        Muğlaspor - İnegöl Kafkasspor: 1-0
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı