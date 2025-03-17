Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 3 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin lira ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.