Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 3 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin lira ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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