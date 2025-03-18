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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:49
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardındanAksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya konuşma yaptı.

        Armutalan Kültür Merkezi’ndeki 110. yıl dönümü programında saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Özel Marmaris Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Burcu Arıcı günün anlam ve belirten konuşmayı yaptı. İlçedeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        "Tarihi Sığmayan Kahramanlar" temalı Özel Marmaris Bahçeşehir Anadolu Lisesi ve Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterisi sunuldu.

        Çanakkale Şehitlerinin ruhuna atfen Marmaris Müftülüğü personeli ve cami cemaatinin de katılımıyla Eski Cami’de iki sefer mevlidi şerif programı düzenlendi.

        Yat Limanı İskelesi'nde de Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı Bağlısı TCSG-904 botu ziyarete açıldı.

        - Bodrum

        Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı.

        Buradaki törenin ardından Umurça Ömer Akın İlkokulunda proğram düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde gitar ve ukulele eşliğinde Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı'nı çalıp seslendirdi.

        - Datça

        Datça Cumhuriyet Meydanındaki törende çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Anma programı Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde devam etti.

        -Fethiye

        Fethiye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fethiye Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Cantürk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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