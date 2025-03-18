Fethiye'de "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 1800 aileye ulaşıldı

Vatandaşların her anında yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getiren Uysal, "Hoş Geldin Bebek projemizle ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyor, yeni doğan bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Fethiye Belediye Başkan Vekili Veli Uysal, yaptığı açıklamada belediye olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

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