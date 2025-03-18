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        Fethiye'de "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 1800 aileye ulaşıldı

        Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 1800 aileye ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:18
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        Fethiye'de "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 1800 aileye ulaşıldı
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        Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 1800 aileye ulaşıldı.

        Projeyle yeni doğan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler takdim edilerek belediyenin destekleri sunuluyor.

        Fethiye Belediye Başkan Vekili Veli Uysal, yaptığı açıklamada belediye olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

        Vatandaşların her anında yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getiren Uysal, "Hoş Geldin Bebek projemizle ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyor, yeni doğan bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Son gerçekleştirilen ziyaretlere, İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ve Proje Müdürlüğü'nden Yunus Emre Aşan katıldı.

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        Galeri

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