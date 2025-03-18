Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde iklimlendirme ve ışık sistemi bulunan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde iklimlendirme ve ışık sistemi bulunan şüpheli tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepe Mahallesi'nde H.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, 12 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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