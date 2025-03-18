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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde iklimlendirme ve ışık sistemi bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:45
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde iklimlendirme ve ışık sistemi bulunan şüpheli tutuklandı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepe Mahallesi'nde H.A'nın evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, 12 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

        Operasyonda, şüpheli H.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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