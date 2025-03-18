Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, 12 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

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