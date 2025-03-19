Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum kara yolu Çamlık istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABC 343 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek taksi ve hafif ticari araca çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin karşı şeride geçmesi ve diğer araçlara çarpması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.