Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Ekipler, Menteşe ilçesi Kenkercik ve Günlücü mahalleleri ile Kavaklıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma yürüttü.

İl genelinde kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, ekiplerin herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için teyakkuz halinde olacağı kaydedildi.​​​​​​​