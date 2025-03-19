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        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:29
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        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

        Ekipler, Menteşe ilçesi Kenkercik ve Günlücü mahalleleri ile Kavaklıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma yürüttü.

        İl genelinde kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, ekiplerin herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için teyakkuz halinde olacağı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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