Eski BOTAV Genel Sekreterine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis cezası

Muğla'da, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan eski Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Levent Arkan'a 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Arkan ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Arkan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Arkan'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

Levent Arkan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde danışmanı olarak da görev yapmıştı.

Geçen yıl ilçedeki yerel bir internet sitesinde Arkan'a ait olduğu belirtilen ses kaydı yayımlanmış, bunun üzerine hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.