Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları başladı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezinde, 500 ve bin metrelik parkurda düzenlenen yarışlara 23 yaş altı, gençler, yıldızlar kategorilerinde kadın ve erkeklerde 120 sporcu katılıyor.

Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, kasım ayında da seçme ve test yarışları yaptıklarını belirterek "Kasım'dan bu yana hem milli takım havuzumuzda yer alan sporcular hem de kulüplerinde çalışan sporcuların en son performans durumlarını göreceğiz ve burada elde ettiğimiz derecelerle tekrar milli takımımızın kadrosunu oluşturmuş olacağız." dedi.

Kabakçı, 26 Nisan'da Adana'da bahar kupası yarışlarıyla sezonu açacakların ve ilk kupa yarışlarını başlatacaklarını aktardı.

Mayıs ayında Azerbaycan ve Slovakya yarışları, haziran ve temmuzda Avrupa ve Dünya şampiyonaları olduğunu vurgulayan Kabakçı, geçen yıl kazanılan madalya sayısına 2025'te de ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.