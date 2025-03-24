Bodrum'daki cinayetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız'ın (53) Yakaköy Mahallesi'ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının da ele geçirildiği öğrenildi.

Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin iş yerinde 20 Mart'ta yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.