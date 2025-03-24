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        Bodrum'da ortaokul öğrencisi defne tohumundan sabun üretti

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaokul öğrencisi, öğretmeninin rehberliğinde defne tohumundan doğal sabun üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:37
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        Bodrum'da ortaokul öğrencisi defne tohumundan sabun üretti
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        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaokul öğrencisi, öğretmeninin rehberliğinde defne tohumundan doğal sabun üretti.

        Yakaköy Mahallesi'ndeki özel bir kolejde öğrenim gören 13 yaşındaki Emre Erken, danışman öğretmeni Derya Yıldırım'ın desteğiyle okulun bahçesinden topladığı defne tohumlarını işleyerek laboratuvar ortamında doğal sabun elde etti.

        Erken, çevre dostu üretim yöntemleriyle defne tohumlarını hem ekonomiye kazandırmayı hem de doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Emre Erken, bu projeyle TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazandı.

        Öğrenci Emre Erken, AA muhabirine, okullarının büyük bir bahçesinin olduğunu ve ekolojik bitkilerin dönüştürülmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

        Diğer adıyla "laurus nobilis" olarak da bilinen defne tohumunun israf olduğunu görünce araştırma yaptığını ifade eden Erken, "Defne tohumunu araştırmaya başladım. Defne bitkisi çok faydalı ama genellikle yapraklarının kullanıldığını, çekirdeği hakkında da çok sayıda bilimsel araştırma olup sağlığa faydasının kanıtlanmasına rağmen çok az kullanıldığını keşfettim." dedi.

        Çoğu sabunun defne yağı ve yaprağı kullanılarak elde edildiğine dikkati çeken Erken, daha önce buna benzer bir çalışmanın yapılmadığını gördüklerini ifade etti.

        Danışman öğretmen Derya Yıldırım da okuldaki birçok ürünü değerlendirdiklerini ve öğrencileriyle üç yıldır yenilikçi dersler yaptıklarını söyledi.

        Menengiç, papatya, nar, mandalina ve zeytin gibi ürünleri de değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Okulumuz büyük bir bahçeye sahip ve endemik bitkiler açısından da zengin. Biz buraları da değerlendirmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarla yaptığımız üretimleri tarım alanlarını sürdürülebilir çalışmaları da bu şekilde değerlendirmeye çalıyoruz. 40'a yakın bitkimizi tarımsal anlamda ülkemize katkı sağlayacak şekilde değerlendirip paketliyoruz."

        Okul yönetimi ise öğrencilerinin bu tür bilimsel projelere teşvik edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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