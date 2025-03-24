GÜNCELLEME - Bodrum'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı D.H.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız'ın (53) Yakaköy Mahallesi'ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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