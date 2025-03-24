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        GÜNCELLEME - Bodrum'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:01
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        GÜNCELLEME - Bodrum'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız'ın (53) Yakaköy Mahallesi'ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

        Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının ele geçirildiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı D.H.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin 20 Mart'ta iş yerinde yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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