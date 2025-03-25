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        FTSO Başkanı Çıralı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'nin kuruluna katıldı

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) genel kuruluna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:43
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        FTSO Başkanı Çıralı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'nin kuruluna katıldı
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        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) genel kuruluna katıldı.

        Çıralı, yaptığı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığını söyledi.

        Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde kara sınır kapılarını modernize eden GTİ'nin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni eden Çıralı, şirketin Habur, Cilvegözü, Sarp, Kapıkule, Hamzabeyli, Dilucu, Esendere, Çıldır-Aktaş, Kapıköy, Pazarkule, Türkgözü Gümrük Kapıları ile Muratbey ve Nusaybin İç Gümrük Müdürlüğü’nün modernizasyonunu tamamlamış, işletme faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

        Birleşmiş Milletler tarafından dünyada örnek gösterilen projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çıralı, "2005 yılı öncesi kaderine terk edilmiş, ticaretin aksadığı, lojistik maliyetlerin çok yüksek olduğu Türkiye'nin imajına zarar veren sınır kapılarının GTİ ile birlikte dünyada örnek gösterilir hale geldi." dedi.

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önderliğinde kurulan şirketin kamuya ilave yük getirmeden sınır kapılarını modernize ettiğini vurgulayan Çıralı, şunları kaydetti:

        "Hem ülkemiz hem devletimiz hem de ortakları olarak bizler kazandık. Modernize edilen sınır kapılarımız her türlü ihtiyaca cevap veren yiyecek içecek mekanları, bankalar, hediyelik eşya ve gümrüksüz satış mağazalarıyla donatıldı. İdari ve ticari binalar, giriş çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, tır park alanlarıyla güçlendirildi. X-ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle uygulanıyor."

        Çıralı, sınır kapılarının Fethiye ve Seydikemer'den ihracat yapan FTSO üyeleri için de önem taşıdığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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