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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:57
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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 120 litre etil alkol, 3 el detektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit),

        2 kırıcı, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, operasyon kapsamında 5 şüpheliye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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