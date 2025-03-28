Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Akademisince, odanın Likya Salonu'nda ilk defa belge alacaklar ve belge yenileyecekler için düzenlenen eğitime 36 kişi katıldı.

Cankurtaran Tıp Hizmetleri Hekimi Göksal Bulut tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimde tüm katılımcılar uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirdi.

İlk defa belge almak için eğitime giren 21 aday, ileriki günlerde İl Sağlık Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği sınava girerek başarılı oldukları takdirde, 3 yıl geçerli "İlk Yardımcı Sertifikası" almaya hak kazanacak. Sertifikalarını 3 yıl sonunda yenilemek isteyenlerin tekrar eğitime katılmaları yeterli olacak.