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        Muğla'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:47
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        Muğla'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        M.M. yönetimindeki 48 ASM 092 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha mevkisinde Y.N. idaresindeki 34 GRU 951 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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