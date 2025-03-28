Muğla'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
M.M. yönetimindeki 48 ASM 092 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha mevkisinde Y.N. idaresindeki 34 GRU 951 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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