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        Bodrum'da belediye ekipleri bayram tedbirlerini artırdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan Bayramı'nda huzurlu bir tatil geçirebilmesi için tedbirleri artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:37
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        Bodrum'da belediye ekipleri bayram tedbirlerini artırdı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan Bayramı'nda huzurlu bir tatil geçirebilmesi için tedbirleri artırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde belediye hizmetleri aksamadan devam edecek.

        İlçede özellikle Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin çalışmaları sistemli olarak sürdürülecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Herkesin bayramını kutlayan Mandalinci, şunları kaydetti:

        "Küslüklerin sona erdiği, sofraların bereketle donandığı, sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bu güzel günlerde, Bodrum'un eşsiz ruhuyla hep birlikte bayram sevincini yaşamayı diliyorum. Bodrum'un değerini bilen, doğasını koruyan, kültürel zenginliğine sahip çıkan ve hakkaniyeti savunan herkese gönülden teşekkür ediyor, bayramın ve yaz mevsiminin getirdiği umudu, neşeyi ve coşkuyu birlikte paylaşmayı diliyorum. Sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi umut ederken yaklaşan yaz sezonunun hepimize bereket, esnafımıza bol kazanç ve Bodrum'a yakışır güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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